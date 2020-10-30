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  3. 30 Ekim 2020 15:08

Deprem sonrası İzmir'den dumanlar yükseldi! İşte korkunç görüntüler

İzmir'in Seferihisar ilçesi karşısındaki Sisam adası açıklarında 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Marmara Bölgesi'ne kadar hissedildi.

Deprem sonrası İzmir'den dumanlar yükseldi! İşte korkunç görüntüler

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Deprem sonrası İzmir'den dumanlar yükseldi! İşte korkunç görüntüler

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Deprem sonrası İzmir'den dumanlar yükseldi! İşte korkunç görüntüler

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Deprem sonrası İzmir'den dumanlar yükseldi! İşte korkunç görüntüler

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