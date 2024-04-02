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İzmir'deki gizli cennetten kahreden manzara

Türkiye'nin incisi İzmir'deki gizli doğa cenneti Çakalburnu Dalyanı'nın son hali kahretti.

Kaynak: DHA
İzmir'deki gizli cennetten kahreden manzara - Resim: 1
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İzmir'deki gizli cennetten kahreden manzara - Resim: 2

İzmir Körfezi'nde sıklıkla görülen deniz marulu, yılın belli dönemlerinde ciddi oranda artıyor.

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İzmir'deki gizli cennetten kahreden manzara - Resim: 3

İzmir'de İnciraltı kıyılarındaki yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Çakalburnu Dalyanı deniz maruluyla kaplandı.

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İzmir'deki gizli cennetten kahreden manzara - Resim: 4

İzmir İnciraltı mevkiinde bulunan ve flamingoların da içinde olduğu yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Çakalburnu Dalyanı'nın 5'te 4'ü giderek artan kirlilik nedeniyle deniz maruluyla kaplandı.

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