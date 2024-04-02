İzmir'deki gizli cennetten kahreden manzara
Türkiye'nin incisi İzmir'deki gizli doğa cenneti Çakalburnu Dalyanı'nın son hali kahretti.
Kaynak: DHA
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İzmir Körfezi'nde sıklıkla görülen deniz marulu, yılın belli dönemlerinde ciddi oranda artıyor.
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İzmir'de İnciraltı kıyılarındaki yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Çakalburnu Dalyanı deniz maruluyla kaplandı.
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İzmir İnciraltı mevkiinde bulunan ve flamingoların da içinde olduğu yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Çakalburnu Dalyanı'nın 5'te 4'ü giderek artan kirlilik nedeniyle deniz maruluyla kaplandı.
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