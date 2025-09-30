İzmir'deki karakol saldırısından günler sonra acı haber: Şehit sayısı 3'e yükseldi
İzmir'in Balçova ilçesinde polis karakoluna düzenlenen hain saldırıda yaralanan polis memuru Ömer Amilağ da bugün tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Böylece şehit sayısı 3'e yükseldi.
Balçova ilçesi Çetin Emeç Mahallesi'nde 8 Eylül'de saat 09.00 sıralarında yüzünde maske ve elinde pompalı tüfekle Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne giden E.B., nöbet kulübesine ateş açtı. Burada görevli polis memuru Hasan Akın şehit oldu. Silah sesleri üzerine merkezde görevli polisler, saldırgana müdahale etti. Polisler ile saldırgan arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir de şehit oldu. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan polis memurları Ömer Amilağ ile Murat Dağlı ile elinden yaralanan bir sivil vatandaş, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
YARALI YAKALANDI
Olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için polis ekipleri, mahallede operasyon düzenledi. Operasyonda saldırgan E.B., yaralı olarak yakalandı. B., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma için 2 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.
YAKALANMA ANI KAMERADA
Saldırıyı gerçekleştiren E.B.'ün sırt çantasıyla merkeze girdiği anlar, kameraya yansıdı. Ayrıca B.'ün yakalanma anı cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde; çok sayıda pompalı tüfek fişeğinin şüphelinin etrafına saçıldığı görüldü. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili yaptığı çalışmada aralarında E.B. ve irtibatlı olduğu değerlendirilen İran uyruklu Khaleg Nooriborojerdi (32) ile B.'ü annesi A.B. ile babası Nuhver B.'ün de aralarında bulunduğu toplam 27 şüpheliyi gözaltına aldı. E.B.'ün olayda kullandığı silahın, babasının 10 sene önce aldığı bir pompalı tüfek olduğu tespit edildi.
17 TUTUKLAMA
Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 11 ve 12 Eylül'de peyderpey adliye sevk edildi. Saldırgan E.B. ile babası N.B.'nin de aralarında bulunduğu 5'i yabancı uyruklu 17 şüpheli tutuklandı.