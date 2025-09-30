İzmir'deki karakol saldırısından günler sonra acı haber: Şehit sayısı 3'e yükseldi

YAKALANMA ANI KAMERADA

Saldırıyı gerçekleştiren E.B.'ün sırt çantasıyla merkeze girdiği anlar, kameraya yansıdı. Ayrıca B.'ün yakalanma anı cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde; çok sayıda pompalı tüfek fişeğinin şüphelinin etrafına saçıldığı görüldü. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili yaptığı çalışmada aralarında E.B. ve irtibatlı olduğu değerlendirilen İran uyruklu Khaleg Nooriborojerdi (32) ile B.'ü annesi A.B. ile babası Nuhver B.'ün de aralarında bulunduğu toplam 27 şüpheliyi gözaltına aldı. E.B.'ün olayda kullandığı silahın, babasının 10 sene önce aldığı bir pompalı tüfek olduğu tespit edildi.