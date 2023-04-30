İzmir'deki lüks sitede çıkan yangınla ilgili yeni gelişme
İzmir'in Narlıdere ilçesinde lüks sitede çıkan yangınla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
İzmir Narlıdere ilçesinde 27 Nisan saat 22.00 sıralarında 4 blok ve 168 daireden oluşan lüks bir sitenin 3. bloğunda yangın çıktı. Sitede oturanlar, kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilmişti.ece saatlerinde söndürme helikopterleri de yangına havadan müdahale etti.
Uzun süren söndürme çalışmalarında helikopterler de kullanılmıştı.Bölgede 70 sağlık görevlisi, 20 adet 112 ambulansı, 2 UMKE timi de hazır bekletildi.
Bölgede 70 sağlık görevlisi, 20 adet 112 ambulansı, 2 UMKE timi de hazır bekletilmişti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da bölgeye gelerek yangınla ilgili bilgi aldı. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı lüks sitedeki yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu 8 saat sonra kontrol altına alındı.