İzmir'deki lüks sitede çıkan yangınla ilgili yeni gelişme

İzmir Narlıdere ilçesinde 27 Nisan saat 22.00 sıralarında 4 blok ve 168 daireden oluşan lüks bir sitenin 3. bloğunda yangın çıktı. Sitede oturanlar, kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilmişti.ece saatlerinde söndürme helikopterleri de yangına havadan müdahale etti.