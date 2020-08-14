İzmir'deki yangında zarar gören alanlar havadan görüntülendi
İzmir’in Çeşme ilçesi Ildır Mahallesi'nde dün gece saatlerinde çıkan, otluk ve makilik alanda yayılan yangın, öğle saatlerinde kontrol altına alındı.
İzmir’in Çeşme ilçesi Ildır Mahallesi'nde dün gece saatlerinde çıkan, otluk ve makilik alanda yayılan yangın, öğle saatlerinde kontrol altına alındı.
86 arazöz, 9 dozer, 344 personellin yanı sıra gün doğumundan itibaren de 2 uçak ve 20 helikopterin katıldığı söndürme çalışmaları sonrası yangında zarar gören yerler Anadolu Ajansı (AA) ekipleri tarafından havadan görüntülendi.
İlk belirlemelere göre yaklaşık 150-200 hektar alanda zarar gören yangının Ildır Mahallesi’ndeki 3 siteye yaklaştığı görüldü.