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  3. 14 Ağustos 2020 18:52

İzmir'deki yangında zarar gören alanlar havadan görüntülendi

İzmir’in Çeşme ilçesi Ildır Mahallesi'nde dün gece saatlerinde çıkan, otluk ve makilik alanda yayılan yangın, öğle saatlerinde kontrol altına alındı.

İzmir'deki yangında zarar gören alanlar havadan görüntülendi

İzmir’in Çeşme ilçesi Ildır Mahallesi'nde dün gece saatlerinde çıkan, otluk ve makilik alanda yayılan yangın, öğle saatlerinde kontrol altına alındı.

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İzmir'deki yangında zarar gören alanlar havadan görüntülendi

86 arazöz, 9 dozer, 344 personellin yanı sıra gün doğumundan itibaren de 2 uçak ve 20 helikopterin katıldığı söndürme çalışmaları sonrası yangında zarar gören yerler Anadolu Ajansı (AA) ekipleri tarafından havadan görüntülendi.

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İzmir'deki yangında zarar gören alanlar havadan görüntülendi

İlk belirlemelere göre yaklaşık 150-200 hektar alanda zarar gören yangının Ildır Mahallesi’ndeki 3 siteye yaklaştığı görüldü.

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İzmir'deki yangında zarar gören alanlar havadan görüntülendi

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