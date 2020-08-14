İzmir'deki yangında zarar gören alanlar havadan görüntülendi

86 arazöz, 9 dozer, 344 personellin yanı sıra gün doğumundan itibaren de 2 uçak ve 20 helikopterin katıldığı söndürme çalışmaları sonrası yangında zarar gören yerler Anadolu Ajansı (AA) ekipleri tarafından havadan görüntülendi.



