İzmir'den sonra bir ilde daha kuraklık alarmı: Planlı su kesintileri başlıyor

'İÇME SUYU TEMİNİNDE ZORLUKLAR YAŞANIYOR'

İçme suyu temininde yaşanan zorluğa dikkat çeken MSKÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "İzmir'den sonra Bodrum'da da planlı kesintiler başladı. Sonbaharın sonuna doğru rezervuarlarda kuruma olacağını öngörmüştük. Şu an için bir kuruma söz konusu değil ancak Mumcular ve Geyik barajlarında yapılan tahsisatın sonuna geldiğimizi görüyoruz. Mumcular Barajı'ndan artık Bodrum'a su verilmeyeceği duyuruldu. Kalan suyun ise tarımsal sulama için tahsis edildiği söyleniyor. Her iki barajda 60 milyon metreküp bir hacmimiz söz konusu, 20 milyon metreküpe yakın bir kayıp kaçağımız var. Ortalama nüfusun Bodrum'da 500 bin kişi olduğunu düşünürsek bu ise 30 milyon metreküplük bir su ihtiyacı demek. Esas sorunumuz rezervuarları dolduramamak ve doğru bir şekilde işletememek" dedi.