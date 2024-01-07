İzmir'i hortum vurdu! Ortalık savaş alanına döndü
İzmir’de etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle Karaburun ilçesinde hortum meydana geldi. Fırtınada zarar gören bir okulda eğitime 3 gün ara verildi
Kaynak: DHA / İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir için yapmış olduğu sağanak ve fırtına ikazının ardından kent merkezi ve ilçelerde sabah saatlerinde meydana gelen sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
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Karaburun ilçesinde ise sabah saatlerinde oluşan hortum, saniyeler içerisinde adeta yıktı geçti.
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Küçükbahçe Mahallesi’nde meydana gelen hortum nedeniyle bir su tankeri yaklaşık 30 metre uzağa fırladı.
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Ağaçları kökünden söken, evlerin çatısını uçuran hortum faciasında can kaybı olmadığı ve maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.
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