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İzmir’i sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar göle döndü

İzmir’de kısa süreli etkili olan sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi.

İzmir’i sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar göle döndü - Resim: 1

İzmir’de aniden bastıran sağanak yağış cadde ve sokakları adeta göle çevirdi. Başta Bornova, Çiğli, Balçova ve Karabağlar ilçelerinde etkili olan yağış nedeniyle trafikte bulunan sürücüler ile vatandaşlar zor anlar yaşadı. 

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İzmir’i sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar göle döndü - Resim: 2

İHA'nın haberine göre Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda da etkisini gösteren sağanak nedeniyle esnaflar ile alışveriş yapmakta olan vatandaşlar zorluk çekti.

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İzmir’i sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar göle döndü - Resim: 3

Vatandaşlar çamur içindeki sokaklarda yürümekte güçlük çekerken, esnaflar ise iş yerlerinin önünde biriken suları ve çamurları temizleme çalışmaları yaptı.

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İzmir’i sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar göle döndü - Resim: 4

Öte yandan, kentte bulunan bir hastanenin bahçesi ve girişi sular altında kaldı. Vatandaşlar hastaneye giriş çıkış yapmakta zorlanırken, hastane çalışanları da biriken suların tahliyesi için mücadele etti.

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