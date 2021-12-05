İzmir'in 25 yıllık hasreti sona erdi

Libya’nın başkenti Trablus’tan İzmir’e gelen Libyalı vatandaşlardan Fayyaz Sarrari, "İzmir’e turistik bir seyahat yapıyoruz. İzmir çok güzel bir şehir. Daha önce İstanbul’a gittim ancak İzmir’e ilk kez geliyorum. Bugün çarşıyı gezeceğiz. Dün, hava biraz rüzgarlıydı. Bu nedenle bir gün gecikme yaşansa da Gemi yolculuğumuz güzel geçti. Libya’da bilgisayar programı işiyle ilgileniyorum. İzmir’e ticaret amaçlı geldim. Türkiye’de olmaktan memnunuz" diye konuştu.