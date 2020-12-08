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  3. 08 Aralık 2020 17:28

İzmir'in 5 nüfuslu hayalet köyü zamana meydan okuyor!

İzmir'in Ödemiş ilçesinde göçler nedeniyle nüfusu 5'e düşen ve "hayalet köy" olarak biiinen Lübbey köyü, muhteşem doğasıyla ziyaretçilerini bekliyor.

İzmir'in 5 nüfuslu hayalet köyü zamana meydan okuyor!

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan ve çeşitli nedenlerle halkının göç etmesi sonucu nüfusu 5'e düşen Lübbey köyü, eşsiz doğası ve tarihi yapılarıyla zamana meydan okuyor.

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İzmir'in 5 nüfuslu hayalet köyü zamana meydan okuyor!

Geçmişi antik çağlara uzanan 1000 metre rakımlı Lübbey Yaylası'nda Osmanlı Dönemi'nden kalan evleriyle dikkati çeken köy, Ödemiş'in Bozdağlar'a bakan güney yamaçlarında yer alıyor.

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İzmir'in 5 nüfuslu hayalet köyü zamana meydan okuyor!

Osmanlı İmparatorluğu döneminde yöresinde rastlanılmayacak özgünlükte bir yerleşim yeri olarak dikkati çeken tarihi köy, taş, kerpiç ve çamur sıva karışımından oluşan evleriyle öne çıkıyor.

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İzmir'in 5 nüfuslu hayalet köyü zamana meydan okuyor!

"Eşkıya köyü" olduğu rivayet edilen köyde bitişik düzende inşa edilen evler ufak kalelere benzetiliyor.

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