İzmir'in Çernobil'i böyle görüntülendi!

Gömülü atıkların tespitinin 2007 yılında yapıldığını söyleyen Kınay, şöyle konuştu:

"2007 yılında bir gazete haberinde bu tesisin bahçesinde gömülü atıkların olduğunu kamuoyu ile bizler de öğrendik. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından yapılan değerlendirmeler ve araştırmalar sonucu gömülü atıkların tehlikeli atıklar olduğu, ülkemize girişi yasak olan ve hangi yollarla girdiği belirlenemeyen europium 152 içerdiği, nükleer santral çubuklarında kullanılan radyoaktif atıklar olduğu tespit edildi.

