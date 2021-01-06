İzmir'in Çernobil'i böyle görüntülendi!
İzmir'de toprağa gömülü radyoaktif madde nedeniyle tehlike saçan eski kurşun fabrikasının bulunduğu bölgede, toprağın zaman zaman alev alması bölge halkını tedirgin ediyor.
Gaziemir ilçesindeki 'İzmir'in Çernobil'i' olarak bilinen, yıllar önce kapatılmasına rağmen toprağa gömülü radyoaktif maddeler nedeniyle zehir saçan eski kurşun fabrikasındaki tehlike sürüyor.
Kış aylarının gelmesiyle yağışlar çoğalınca topraktaki aktif atıkların zaman zaman alevlenmesi yöre halkını tedirgin ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2013 yılında, radyoaktif atıkları, toprağa gömdüğü için 5,7 milyon lira ile Türkiye'deki en yüksek çevre cezasını kestiği fabrika, faaliyetine İzmir'in Torbalı ilçesinde devam ederken, uzmanlar, fabrikanın geride bıraktığı atığın yarattığı olumsuzluklara dikkat çekiyor.
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Helil İnay Kınay, "Atıkların olduğu bölge hayvanların otladığı, çocukların oynadığı, yakınında ilköğretim okulu olan bir yerleşim alanı. Bu bölgedeki gömülü atıklar öncelikle oranın havasını, toprağını ve yer altı sularına da karışarak kirletici etkilere sahip. Özellikle yağışlı havalarda atıkların, hala aktif olduğunu ve çeşitli kimyasal reaksiyonlara girdiğini görüyoruz. Atıkların koku, zaman zaman kimyasal yanma, duman ve toprak üstünde renklenmesi gibi etkileri görülüyor. Buradaki tehlike, çevre ve halk sağlığı açısından devam ediyor" dedi.
Gömülü atıkların tespitinin 2007 yılında yapıldığını söyleyen Kınay, şöyle konuştu:
"2007 yılında bir gazete haberinde bu tesisin bahçesinde gömülü atıkların olduğunu kamuoyu ile bizler de öğrendik. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından yapılan değerlendirmeler ve araştırmalar sonucu gömülü atıkların tehlikeli atıklar olduğu, ülkemize girişi yasak olan ve hangi yollarla girdiği belirlenemeyen europium 152 içerdiği, nükleer santral çubuklarında kullanılan radyoaktif atıklar olduğu tespit edildi.