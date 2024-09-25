İzmir'in kadın ateş avcıları kamerada....

İtfaiye şoförü olarak görev yapan Ayet Kütükbaş, İtfaiye Haftasını kutlayarak, teşkilatta görev yapmaktan dolayı gurur duyduğunu söyledi. İzmir'de sayılı kadın itfaiye şoför olarak çalışan Kütükbaş, “'Zorlukları var' diyerek gelecek insanları korkutmak istemiyorum aslında; zorlukları da var, güzellikleri daha fazla. İtfaiyecilik sadece insanı değil; bütün canlıları, doğayı, bitkileri, hayvanları hepsini koruma altına alan bir meslek. O yüzden bana çok cazip geldi ve beni kendine çok çekti. Yoğun ve güzel eğitimler alarak göreve başladık. Kadınlarımız kesinlikle itfaiyeci olmalı. Hiçbir zorluk kadın itfaiyecileri yıldıramaz. Sayımızın artması gerekiyor. Görev yaptığımız zamanlarda maalesef duyarsız vatandaşlarımız var. Özellikle olay yerine giderken fermuar sistemini kullandıkları zaman biz çok rahatlıyoruz. Zaman zaman hatalı paklanmalarda da çok fazla sıkıntıya giriyoruz. Olay yerinde, dar sokaklarda araçlarımızı yeteri kadar yaklaştıramıyoruz. Bu durum bizi zorluyor” dedi.