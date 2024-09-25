İzmir'in kadın ateş avcıları kamerada....
İzmir itfaiyesinde çalışan ve görevden göreve koşan ateş savaşçısı kadınlar, yetenekleriyle göz dolduruyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, her birimde olduğu gibi son yıllarda kadın itfaiyeci sayısında da artışa gitti.
15 kadın itfaiyeci daire başkanlığında görev yaparken, toplamda bin 170 personel, birlikte omuz omuza yangından yangına koşuyor.
Şoför, itfaiye eri gibi her alanda sıkı bir eğitimden geçen ateş savaşçısı kadınlar, yangınlarda aktif olarak görev alıyor. Sayısız “canlar” kurtaran ve ihbardan ihbara koşan kadın itfaiyeciler, yetenekleriyle göz doldurarak tüm kadınlara örnek oluyor.
İtfaiye şoförü olarak görev yapan Ayet Kütükbaş, İtfaiye Haftasını kutlayarak, teşkilatta görev yapmaktan dolayı gurur duyduğunu söyledi. İzmir'de sayılı kadın itfaiye şoför olarak çalışan Kütükbaş, “'Zorlukları var' diyerek gelecek insanları korkutmak istemiyorum aslında; zorlukları da var, güzellikleri daha fazla. İtfaiyecilik sadece insanı değil; bütün canlıları, doğayı, bitkileri, hayvanları hepsini koruma altına alan bir meslek. O yüzden bana çok cazip geldi ve beni kendine çok çekti. Yoğun ve güzel eğitimler alarak göreve başladık. Kadınlarımız kesinlikle itfaiyeci olmalı. Hiçbir zorluk kadın itfaiyecileri yıldıramaz. Sayımızın artması gerekiyor. Görev yaptığımız zamanlarda maalesef duyarsız vatandaşlarımız var. Özellikle olay yerine giderken fermuar sistemini kullandıkları zaman biz çok rahatlıyoruz. Zaman zaman hatalı paklanmalarda da çok fazla sıkıntıya giriyoruz. Olay yerinde, dar sokaklarda araçlarımızı yeteri kadar yaklaştıramıyoruz. Bu durum bizi zorluyor” dedi.