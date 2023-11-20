İzmit Körfezi çamur rengine büründü
Kocaeli'de sağanak yağış, fırtına ve kar yağışı sonrası İzmit Körfezi'nin rengi değişti.
Kocaeli Valiliği, kentte hafta sonu etkili olan fırtına, sağanak ve kar yağışı sonrası oluşan hasarın boyutunu açıkladı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "20'si konut, 5'i iş yeri olmak üzere toplamda 25 su baskını, 5 çatı uçması, 26 ağaç devrilmesi ve 23'ü maddi hasarlı, 8’i yaralamalı olmak üzere 31 tane trafik kazası meydana gelmiş olup, 7 kişi hafif yaralanmıştır" denildi.
Öte yandan yağış sonrası derelerden akan çamurlu su ile İzmit Körfezi'nin rengi değişti. Çamur rengine dönen deniz yüzeyinde toplanan sakar mekeler ise objektife yansıdı. Diğer yandan kentte birkaç günlük ara sonrası yağışların yeniden devam edeceği bildirildi.
23 SAATTE METREKAREYE 73 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ
Kocaeli Valiliği, ortalama rüzgar hızının 21 kilometre olduğu, kuvvetli sağanak nedeniyle 24 saatte şehre ortalama 73 kilogram yağış düştüğünü açıkladı.