İzmit Körfezi çamur rengine büründü

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "20'si konut, 5'i iş yeri olmak üzere toplamda 25 su baskını, 5 çatı uçması, 26 ağaç devrilmesi ve 23'ü maddi hasarlı, 8’i yaralamalı olmak üzere 31 tane trafik kazası meydana gelmiş olup, 7 kişi hafif yaralanmıştır" denildi.