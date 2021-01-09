İzmit Körfezi'ni kirleten 6 gemiye 5 milyon 800 bin lira ceza

2006 yılından itibaren denetimleri devam ettiklerini söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Hizmetleri Müdürü Birol Balcı, "Bu denetimlerimizi bir kontrol teknesi ve deniz uçağıyla sağlıyoruz. 7/24 esasına bağlı olarak çalışıp denizimizde denetleme yapıyoruz. Deniz araçları yani gemileri denetliyoruz ve onların illegal deşarjları varsa bunlara müdahalede bulunup ceza uyguluyoruz. Denetimler sayesinde illegal deşarjlar çok çok azaldı. Artık bilerek kirletme yapılmıyor. Ancak kirletme bilerek yapılmıyor ve kaza ile istisnai durumlarda bunlar oluşuyor. Bunu da cezaların yüksek olması da etkili oluyor" dedi.