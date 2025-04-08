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İzmit Körfezi'nde 40 bin ton fuel oil yüklü tankerde yangın paniği

Marmara Denizi'nde İzmit Körfezi açıklarında açıklarında seyreden 40 bin ton fuel oil yüklü tankerin makine dairesinde yangın çıktı.

Kaynak: DHA
İzmit Körfezi'nde 40 bin ton fuel oil yüklü tankerde yangın paniği - Resim: 1

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yarımca açıklarında seyreden 40 bin ton fuel oil yüklü Singapur bandıralı tankerin makine dairesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak, söndürüldü.

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İzmit Körfezi'nde 40 bin ton fuel oil yüklü tankerde yangın paniği - Resim: 2

Yangın, 17.30 sıralarında Körfez ilçesi Yarımca açıklarında seyreden 40 bin ton fuel oil akaryakıt yüklü 228 metre uzunluğundaki Singapur bandıralı tankerin makine dairesinde çıktı.

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İzmit Körfezi'nde 40 bin ton fuel oil yüklü tankerde yangın paniği - Resim: 3

Dumanların görülmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne bağlı römorkör ve tahlisiye botları sevk edildi.

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İzmit Körfezi'nde 40 bin ton fuel oil yüklü tankerde yangın paniği - Resim: 4

Gemi personeli ve bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, gemide soğutma çalışmalarına başlandı.

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