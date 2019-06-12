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  3. 12 Haziran 2019 15:31

İzmit'te kuvvetli yağış ! Alt geçitleri su bastı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar yağmur sularıyla kaplandı, alt geçitleri su bastı.

İzmit'te kuvvetli yağış ! Alt geçitleri su bastı

İzmit'te öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu. Yaklaşık 1 saat boyunca yağan yağmur ilçede yaşamı olumsuz etkiledi.

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İzmit'te kuvvetli yağış ! Alt geçitleri su bastı

Sağanak nedeniyle D-100 Karayolu ve kent merkezindeki cadde ile sokaklar yağmur sularıyla kaplandı.

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İzmit'te kuvvetli yağış ! Alt geçitleri su bastı

Yağmurdan kaçanlar, dükkan ve saçak altlarına sığınırken, sürücüler araçlarıyla su birikintileri içerisinde ilerlemekte zorluk çekti.

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İzmit'te kuvvetli yağış ! Alt geçitleri su bastı

Belediye ekipleri, sularla kaplanan yollarda tıkanan rögarları açmaya çalıştı. Yağışın dinmesiyle cadde ve sokaklar normale döndü.

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