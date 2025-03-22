İzmit'te üniversite öğrencilerine polis müdahalesi: 14 gözaltı var
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki göstermek için yürümek isteyen gruba polis, izin vermedi. Çıkan arbedede 14 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
İzmit ilçesi Tepecik Mahallesi’nde bulunan Cumhuriyet Bulvarı’ndan Kent Meydanı’na yürümek isteyen Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) öğrencileri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Türkiye İşçi Partililer (TİP) bulvarda bir araya geldi.
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Grup, yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Kent Meydanı’na yürümek istedi.
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Polis, yapılacak olan yürüyüşe izin vermedi. Bir süre yapılan müzakerelerin ardından grup, polis barikatını aşmaya çalıştı.
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Gruba, polis ekipleri biber gazı sıkarak ve Toplumsal Müdahale Aracı (TOMA) ile müdahale etti.
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