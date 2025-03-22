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İzmit'te üniversite öğrencilerine polis müdahalesi: 14 gözaltı var

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki göstermek için yürümek isteyen gruba polis, izin vermedi. Çıkan arbedede 14 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
İzmit'te üniversite öğrencilerine polis müdahalesi: 14 gözaltı var - Resim: 1

İzmit ilçesi Tepecik Mahallesi’nde bulunan Cumhuriyet Bulvarı’ndan Kent Meydanı’na yürümek isteyen Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) öğrencileri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Türkiye İşçi Partililer (TİP) bulvarda bir araya geldi.

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İzmit'te üniversite öğrencilerine polis müdahalesi: 14 gözaltı var - Resim: 2

Grup, yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Kent Meydanı’na yürümek istedi.

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İzmit'te üniversite öğrencilerine polis müdahalesi: 14 gözaltı var - Resim: 3

Polis, yapılacak olan yürüyüşe izin vermedi. Bir süre yapılan müzakerelerin ardından grup, polis barikatını aşmaya çalıştı.

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İzmit'te üniversite öğrencilerine polis müdahalesi: 14 gözaltı var - Resim: 4

Gruba, polis ekipleri biber gazı sıkarak ve Toplumsal Müdahale Aracı (TOMA) ile müdahale etti.

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