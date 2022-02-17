İznik Gölü'nde korkutan manzara

Son yıllarda gölü besleyen kaynaklarının ve yağışların azalması başta olmak üzere birçok dış etkenle su seviyesi önemli oranda azalan İznik Gölü için ‘Elinden geleni yap’ adlı projenin kampanyası başlatıldı. Son yılların en kurak dönemini geçiren ve iskelelerin bile karada kaldığı İznik Gölü için harekete geçtiklerini belirten Orhangazili yapımcı Cem Akçay, "İznik Gölü’nde yaşanan kuraklık karşısında alınan önlemlerin yetersiz kaldığını düşünerek, kendimi doğup büyüdüğüm yere ait olan İznik Gölü’nün sessiz çığlığını dünyaya duyurmaya adadım. Çekimine başlanan belgeselin hedefi, kuraklık yaşayan gölün, etkilediği ve etkileyeceği tüm hayat alanlarını kayıt altına almaktır. Çevremizde kâr hedefi gütmeyen sosyal sorumluluk projesi olarak kabul edilen 'Elinden Geleni Yap' ile İznik Gölü’nün içinde bulunduğu durumu tüm dünyaya duyurmayı hedefliyoruz. Kendi öz kaynaklarımız ve yerel destekçilerimizin yanı sıra İznik Gölü’ne gönül vermiş olan herkesin desteğini bekliyoruz" diye konuştu.