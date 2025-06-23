İznik gölündeki piknik kabusa dönüştü: Önce terlikleri sonra da cansız bedenleri bulundu
Bursa'da İznik Gölü kıyısına aileleriyle pikniğe giden biri 8 diğeri 9 yaşındaki iki kuzenin cansız bedeni Devlet Su İşleri’nin su toplama havuzunda yan yana bulundu.
Kaynak: DHA / İHA
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, İznik Gölü kenarında piknik yapan akraba çocukları B.Y. (9) ile Y.Ç. (8), kayboldu.
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Önce göl kenarında terlikleri bulunan 2 çocuk, piknik yaptıkları bölgeye 50 metre mesafede, Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait su toplama havuzunda yan yana ölü bulundu.
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Çocukların İznik Gölü’nden DSİ’ye ait su toplama havuzuna sürüklendiği belirtildi.
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Olay, İznik Gölü Orhangazi Sahili'nde meydana geldi. Akraba olan iki aile, piknik yapmak için İznik Gölü kenarına gitti.
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