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İznik gölündeki piknik kabusa dönüştü: Önce terlikleri sonra da cansız bedenleri bulundu

Bursa'da İznik Gölü kıyısına aileleriyle pikniğe giden biri 8 diğeri 9 yaşındaki iki kuzenin cansız bedeni Devlet Su İşleri’nin su toplama havuzunda yan yana bulundu.

Kaynak: DHA / İHA
İznik gölündeki piknik kabusa dönüştü: Önce terlikleri sonra da cansız bedenleri bulundu - Resim: 1

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, İznik Gölü kenarında piknik yapan akraba çocukları B.Y. (9) ile Y.Ç. (8), kayboldu.

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İznik gölündeki piknik kabusa dönüştü: Önce terlikleri sonra da cansız bedenleri bulundu - Resim: 2

Önce göl kenarında terlikleri bulunan 2 çocuk, piknik yaptıkları bölgeye 50 metre mesafede, Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait su toplama havuzunda yan yana ölü bulundu.

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İznik gölündeki piknik kabusa dönüştü: Önce terlikleri sonra da cansız bedenleri bulundu - Resim: 3

Çocukların İznik Gölü’nden DSİ’ye ait su toplama havuzuna sürüklendiği belirtildi.

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İznik gölündeki piknik kabusa dönüştü: Önce terlikleri sonra da cansız bedenleri bulundu - Resim: 4

Olay, İznik Gölü Orhangazi Sahili'nde meydana geldi. Akraba olan iki aile, piknik yapmak için İznik Gölü kenarına gitti. 

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