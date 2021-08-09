  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İznik'te 116 metrede yürekleri ağızlara getiren an

İznik'te 116 metrede yürekleri ağızlara getiren an

İznik'teki Roma kayası olarak bilinen 116 metre yüksekliğindeki Sarıkaya'ya 3 dağcı tırmandı. Çılgın dağcılar, geceyi kartal yuvası gibi hazırladıkları hamakta geçirdi. Hamakta selfie çeken dağcıların sosyal medyadaki paylaşımları da beğeni rekoru kırdı.

Bursa İznik'teki Sarıkaya'ya tırmanan 3 dağcının paylaşımları sosyal medyada olay oldu. 116 metrede kartal yuvası gibi hazırladıkları hamakta geçiren dağcıların paylaşımları beğeni rekoru kırdı.

1 / 5

İznik’e bağlı Müşküle Mahallesinde Roma kayası olarak bilinen 116 metrelik kayaya 3 dağcı tırmandı.

2 / 5

Endüstriyel dağcılık işiyle uğraşan Adnan Koç ve ekibi, köylülerin şaşkın bakışları arasında dev kayaya başarılı şekilde tırmandı.

3 / 5

Maceraperest dağcılar, geceyi tırmandıkları dev kayada geçirdi. Kurdukları hamak ile herkesi şok eden dağcılar, bu anları sosyal medya hesaplarında paylaşınca beğenme rekoru kırdılar.

4 / 5