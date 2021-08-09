İznik'te 116 metrede yürekleri ağızlara getiren an
İznik'teki Roma kayası olarak bilinen 116 metre yüksekliğindeki Sarıkaya'ya 3 dağcı tırmandı. Çılgın dağcılar, geceyi kartal yuvası gibi hazırladıkları hamakta geçirdi. Hamakta selfie çeken dağcıların sosyal medyadaki paylaşımları da beğeni rekoru kırdı.
Bursa İznik'teki Sarıkaya'ya tırmanan 3 dağcının paylaşımları sosyal medyada olay oldu. 116 metrede kartal yuvası gibi hazırladıkları hamakta geçiren dağcıların paylaşımları beğeni rekoru kırdı.
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İznik’e bağlı Müşküle Mahallesinde Roma kayası olarak bilinen 116 metrelik kayaya 3 dağcı tırmandı.
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Endüstriyel dağcılık işiyle uğraşan Adnan Koç ve ekibi, köylülerin şaşkın bakışları arasında dev kayaya başarılı şekilde tırmandı.
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Maceraperest dağcılar, geceyi tırmandıkları dev kayada geçirdi. Kurdukları hamak ile herkesi şok eden dağcılar, bu anları sosyal medya hesaplarında paylaşınca beğenme rekoru kırdılar.
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