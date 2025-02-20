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Jandarma aracı uçurumdan yuvarlandı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri uçurumdan yuvarlandı. Meydana gelen kazada 2 jandarma personeli yaralandı.

Kaynak: İHA
Jandarma aracı uçurumdan yuvarlandı - Resim: 1

Kaza, Karamürsel ilçesi Aşıklar Tepesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar yağışının etkili olduğu bölgede jandarma ekipleri devriyeye çıktı. İlçenin yüksek rakımlı bölgesinde ilerleyen jandarma aracı, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle uçurumdan yuvarlandı.

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Jandarma aracı uçurumdan yuvarlandı - Resim: 2

Uçuruma devrilen araç içerisinde 2 jandarma personeli araçta mahsur kaldı.

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Jandarma aracı uçurumdan yuvarlandı - Resim: 3

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

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Jandarma aracı uçurumdan yuvarlandı - Resim: 4

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.

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