Jandarma izin belgesi olmayanların Kartepe’ye çıkmasına izin vermedi
Kocaeli'de jandarma ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kartepe kayak merkezine izni olmayanların çıkmasına izin vermedi.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimlerini sürdürüyor.
Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Kartepe’de jandarma kuş uçurtmuyor. Ekipler, Maşukiye’den başlayıp otel bölgesine kadar 18 kilometrelik alanda denetim yapıyor. Başka otellerde kalan ve Kartepe otelinde rezervasyonu olmayanlar ve kar lastiği bulunmayan araçlar geri çevriliyor.
‘JANDARMA BİZİ GERİ ÇEVİRDİ’
Kayak yapmak için Kartepe’ye çıkmak istediklerini söyleyen Yusuf Yılmaz, “Maşukiye bölgesinde bir otelde konaklıyoruz. Kayak yapmak için zirveye çıkmak istedik. Jandarmalar bizi yukarıya bırakmadı.