Jandarma izin belgesi olmayanların Kartepe’ye çıkmasına izin vermedi

‘JANDARMA BİZİ GERİ ÇEVİRDİ’

Kayak yapmak için Kartepe’ye çıkmak istediklerini söyleyen Yusuf Yılmaz, “Maşukiye bölgesinde bir otelde konaklıyoruz. Kayak yapmak için zirveye çıkmak istedik. Jandarmalar bizi yukarıya bırakmadı.



