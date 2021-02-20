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  3. 20 Şubat 2021 15:30

Jandarma izin belgesi olmayanların Kartepe’ye çıkmasına izin vermedi

Kocaeli'de jandarma ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kartepe kayak merkezine izni olmayanların çıkmasına izin vermedi.

Jandarma izin belgesi olmayanların Kartepe’ye çıkmasına izin vermedi

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

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Jandarma izin belgesi olmayanların Kartepe’ye çıkmasına izin vermedi

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Kartepe’de jandarma kuş uçurtmuyor. Ekipler, Maşukiye’den başlayıp otel bölgesine kadar 18 kilometrelik alanda denetim yapıyor. Başka otellerde kalan ve Kartepe otelinde rezervasyonu olmayanlar ve kar lastiği bulunmayan araçlar geri çevriliyor.

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Jandarma izin belgesi olmayanların Kartepe’ye çıkmasına izin vermedi

‘JANDARMA BİZİ GERİ ÇEVİRDİ’
Kayak yapmak için Kartepe’ye çıkmak istediklerini söyleyen Yusuf Yılmaz, “Maşukiye bölgesinde bir otelde konaklıyoruz. Kayak yapmak için zirveye çıkmak istedik. Jandarmalar bizi yukarıya bırakmadı.

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Jandarma izin belgesi olmayanların Kartepe’ye çıkmasına izin vermedi

Kartepe’de rezervasyonu olmayanları kesinlikle çıkmasına izin vermiyorlar. Biz de aşağıya ineceğiz, yapacak bir şey yok" dedi.

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