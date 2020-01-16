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  3. 16 Ocak 2020 17:03

Jandarma Komando Timleri adım adım terörist avında

Van İl Jandarma Komutanlığınca Hakkari-Van-Şırnak üçgeninde yer alan Çalyan bölgesinde 200 personelden oluşan 14 timin katılımıyla yürütülen operasyonda, Jandarma Komando Timleri eksi 20 derecede adım adım terörist arıyor.

Jandarma Komando Timleri adım adım terörist avında

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Jandarma Komando Timleri adım adım terörist avında

Van İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütünün kış üslenmesine geçeceği barınma alanlarına yönelik Şehit Jandarma Er Erdal Kundak Operasyonu başlatıldı.

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Jandarma Komando Timleri adım adım terörist avında

Van-Hakkari-Şırnak üçgeninde yer alan Çalyan bölgesinde 200 personelden oluşan 14 timin katılımıyla yürütülen operasyonda, Jandarma Komando Timleri yer yer bir metreyi bulan karda faaliyetlerini sürdürüyor.

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Jandarma Komando Timleri adım adım terörist avında

Operasyonu yöneten Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, son terörist etkisiz hale getirilene kadar operasyonlarını kararlılıkla devam edeceğini belirterek, Jandarma Komando Timleri'ne moral verdi.

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