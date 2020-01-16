Jandarma Komando Timleri adım adım terörist avında
Van İl Jandarma Komutanlığınca Hakkari-Van-Şırnak üçgeninde yer alan Çalyan bölgesinde 200 personelden oluşan 14 timin katılımıyla yürütülen operasyonda, Jandarma Komando Timleri eksi 20 derecede adım adım terörist arıyor.
Van İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütünün kış üslenmesine geçeceği barınma alanlarına yönelik Şehit Jandarma Er Erdal Kundak Operasyonu başlatıldı.
Van-Hakkari-Şırnak üçgeninde yer alan Çalyan bölgesinde 200 personelden oluşan 14 timin katılımıyla yürütülen operasyonda, Jandarma Komando Timleri yer yer bir metreyi bulan karda faaliyetlerini sürdürüyor.