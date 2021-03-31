Jandarma Özel Harekat'ın çok özel operasyonu kamerada: 38 gözaltı !

2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin yakalanması için aralarında JÖH ve keskin nişancı timlerinin yer aldığı 252 personel, Şanlıurfa'nın yanı sıra Mardin, Adıyaman, Gaziantep, Mersin ve Uşak'ta 38 adrese şafak vakti operasyon düzenledi.