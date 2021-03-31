Jandarma Özel Harekat'ın çok özel operasyonu kamerada: 38 gözaltı !
252 Jandarma Özel Harekat (JÖH) personelinin katılımıyla 6 ilde operasyon düzenlendi. Şanlıurfa merkezli uyuşturucu operasyonunda 38 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında keskin nişancıları, hakim noktalarda önlem aldı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu imalatı ve satışı yapanların yakalanması için çalışma başlattı.
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2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin yakalanması için aralarında JÖH ve keskin nişancı timlerinin yer aldığı 252 personel, Şanlıurfa'nın yanı sıra Mardin, Adıyaman, Gaziantep, Mersin ve Uşak'ta 38 adrese şafak vakti operasyon düzenledi.
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Operasyonda 38 kişi gözaltına alındı.
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Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda,
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