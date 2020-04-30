Jandarma ''Van Gölü canavarı'' için drone kaldırdı
Van Gölü'ndeki hareketlilik vatandaşları heyecanlandırmıştı. Vatandaşlar gölde gördükleri hareketliliği cep telefonu ile görüntülediklerini ve Van Gölü canavarını gördüklerini iddia etmişlerdi.
Manisa’dan ataması yapılan öğretmen olan eşiyle birlikte 6 ay önce Adilcevaz’a gelen Mehmet Şeşen, arkadaşıyla birlikte ilçeye 6 kilometre uzaklıktaki bakımevi civarında bulunan kaynaktan içme suyu almaya çıktı.
İki arkadaş, daha sonra da Van Gölü kıyılarında gezmeye başladı. Bu sırada gölde bir hareketlilik yaşandı.
Bunun üzerine Mehmet Şeşen, hemen cep telefonuyla kayıt yapmaya başladı. Hızla hareket eden cismi kısa süreli görüntülemeyi başaran Şeşen, büyük heyecan yaşadığını anlattı.