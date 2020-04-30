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  3. 30 Nisan 2020 13:59

Jandarma ''Van Gölü canavarı'' için drone kaldırdı

Van Gölü'ndeki hareketlilik vatandaşları heyecanlandırmıştı. Vatandaşlar gölde gördükleri hareketliliği cep telefonu ile görüntülediklerini ve Van Gölü canavarını gördüklerini iddia etmişlerdi.

Jandarma ''Van Gölü canavarı'' için drone kaldırdı

Manisa’dan ataması yapılan öğretmen olan eşiyle birlikte 6 ay önce Adilcevaz’a gelen Mehmet Şeşen, arkadaşıyla birlikte ilçeye 6 kilometre uzaklıktaki bakımevi civarında bulunan kaynaktan içme suyu almaya çıktı.

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Jandarma ''Van Gölü canavarı'' için drone kaldırdı

İki arkadaş, daha sonra da Van Gölü kıyılarında gezmeye başladı. Bu sırada gölde bir hareketlilik yaşandı.

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Jandarma ''Van Gölü canavarı'' için drone kaldırdı

Bunun üzerine Mehmet Şeşen, hemen cep telefonuyla kayıt yapmaya başladı. Hızla hareket eden cismi kısa süreli görüntülemeyi başaran Şeşen, büyük heyecan yaşadığını anlattı.

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Jandarma ''Van Gölü canavarı'' için drone kaldırdı

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, cismin hızlı bir şekilde hareket ettiği, bu sırada iz bıraktığı ve gözden kaybolduğu görüldü.

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