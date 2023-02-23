Japon bilim insanı Watanave: Gelecek depremleri tahmin etmek mümkün
Kahramanmaraş merkezli depremin ardından fay hattının uydu görüntülerini paylaşan Japon bilim insanı Hidenori Watanave gelecek depremlerin uydu görüntülerini analiz ederek tahmin edilebileceğini söyledi.
TRT Haber'den Tuna Şanlı'ya konuşan Japonya Tokyo Üniversitesi Enformasyon Biriminden Profesör Hidenori Watanave, Japonya'daki büyük depremlerden bazılarının Türkiye'deki gibi yer kabuğu levhalarının birleştiği yerde meydana geldiğini ancak Türkiye'deki depremin karada meydana gelmesi sebebiyle çok daha yıkıcı olduğunu söyledi.
Profesör Watanave Japonya’da tsunamiye yol açan depremin karada büyük yıkıma sebep olacağını tahmin ederek uydu görüntüleri toplamaya başladığını kaydetti.
Profesör Watanave uydu ve drone görüntülerini inceledikçe Türkiye'deki felaketin büyüklüğünün farkına vardığını söyledi.
Kendi ölçütlerinde benzeri görülmemiş bir afet
Tokyo Üniversitesi’nde Enformasyon Profesörü Watanave, “Türkiye depremi şimdiye kadar gördüklerimizin çok ötesinde. buna, 'Kendi ölçeğinde benzeri görülmemiş bir afet' denilebilir. Biz böyle bir durumu hiç yaşamadık. Birçok şehirde çok sayıda bina çöktü. Bu, yüzyılın felaketi” ifadelerini kullandı.