Japon bilim insanı Watanave: Gelecek depremleri tahmin etmek mümkün

Kendi ölçütlerinde benzeri görülmemiş bir afet

Tokyo Üniversitesi’nde Enformasyon Profesörü Watanave, “Türkiye depremi şimdiye kadar gördüklerimizin çok ötesinde. buna, 'Kendi ölçeğinde benzeri görülmemiş bir afet' denilebilir. Biz böyle bir durumu hiç yaşamadık. Birçok şehirde çok sayıda bina çöktü. Bu, yüzyılın felaketi” ifadelerini kullandı.