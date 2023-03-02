Japon deprem uzmanı, İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı: Zeminde sıvılaşma var

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin büyük yıkıma neden olmasının ardından gözler İstanbul'a çevrildi. Uzmanlara göre, Türkiye'nin kalbi olan İstanbul'da 7 ve üzeri büyüklüğünde bir deprem olabilir. Kentteki yaşlı binalara dikkat çeken uzmanlar mutlaka güçlendirme çalışması yapılmasını veya yeniden inşa edilmesini öneriyor.