Japon deprem uzmanı, İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı: Zeminde sıvılaşma var
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, İstanbul'da deprem açısından risk taşıyan ilçeleri açıkladı. Uzman isim, ''Buraların zemini Hatay'daki gibi. Burada büyük bir sıvılaşma var'' diyerek uyarıda bulundu.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin büyük yıkıma neden olmasının ardından gözler İstanbul'a çevrildi. Uzmanlara göre, Türkiye'nin kalbi olan İstanbul'da 7 ve üzeri büyüklüğünde bir deprem olabilir. Kentteki yaşlı binalara dikkat çeken uzmanlar mutlaka güçlendirme çalışması yapılmasını veya yeniden inşa edilmesini öneriyor.
Sık yapılaşma, zemin ve yapıların kötülüğü ve nüfus gibi birçok etkeni göz önüne getiren uzmanlar, olası bir deprem de bilançonun ağır olmasından endişeleniyor.
Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki de İstanbul'un taşınmasına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.
Japon deprem uzmanı Moriwaki, A Haber'de yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
İSTANBUL'DA GÜVENLİ İLÇELER
"İstanbul'da sıvılaşma olan bölgelerde güçlendirme yapılması şart. Boğaz'ın her iki yanında Sarıyer, Beşiktaş, Alibeyköy, Başakşehir gibi haritada kahverengi olan bölgeler gayet iyi.