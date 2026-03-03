Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den Türkiye için korkutan deprem uyarısı
İstanbul Arel Üniversitesi'ndeki deprem panelinde konuşan Japon uzman Yoshinori Moriwaki, Türkiye'nin deprem riskinin Japonya'yı geçtiğini vurguladı. Marmara Denizi'nde Küçükçekmece'den Yalova-Çınarcık'a uzanan 150 kilometrelik segmentin her an kırılabileceğini belirten Moriwaki, geçtiğimiz yıl yaşanan sarsıntılar için "İyi ki oldu" yorumunu yaptı.
İstanbul Arel Üniversitesi, Deprem Haftası kapsamında düzenlediği "Deprem Haftası: Risk Alma, Önlem Al!" paneliyle Türkiye'nin sarsıcı gerçeğini masaya yatırdı. Ünlü Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'nin konuk olduğu etkinlikte, Marmara Denizi ve çevresi için kritik uyarılar peş peşe geldi.
İstanbul Arel Üniversitesi tarafından organize edilen "Deprem Haftası: Risk Alma, Önlem Al!" paneli, Türkiye'nin yapı stokundan fay hatlarındaki enerji birikimine kadar birçok hayati konuya ışık tuttu.
Panelde en dikkat çeken isim ise, açık sözlülüğüyle tanınan Japon deprem yüksek mühendisi Yoshinori Moriwaki oldu.
Moriwaki, iki ülkeyi kıyasladığında ortaya çıkan tablonun ürkütücü olduğunu ifade etti: "Türkiye, yapı stoku ve zemin özellikleri göz önüne alındığında Japonya'dan daha tehlikeli bir deprem riski taşıyor."