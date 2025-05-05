Japon uzman ''deprem olabilir'' dediği bölgeyi açıkladı

"Türkiye'de 21 milyon yapı stoku varsa, maalesef bunun yüzde 50'den fazlası izinsiz yapılar"

Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, "Özellikle mimar olarak Türkiye için ne yapılması gerektiğini ve Türkiye'nin ne durumda olduğunu anlattım. Deprem Dede olarak bilinen rahmetli Ahmet Mete Işıkara'nın 'Depremler insanı öldürmez, binalar öldürür' sözünü hatırlatmak isterim. Türkiye'de 21 milyon yapı stoku varsa, maalesef bunun yüzde 50'den fazlası izinsiz yapılar. Bunu düzeltmek lazım. Özellikle zemini yumuşak olan bölgeleri ilk önce düzeltmek lazım. Bunları düzeltmek için kentsel dönüşüm projelerine daha fazla yönelmek lazım. Kentsel dönüşüm ile şehrin planlaması lazım" ifadelerini kullandı.

"Deprem eğitimi küçük yaşlardan itibaren verilebilir"

Küçük yaşlardan itibaren deprem farkındalığını öğretmek gerektiğinin altını çizen Yoshinori Moriwaki, "Japonya'da ilkokuldan itibaren deprem eğitimi başlıyor. Özellikle çizgi roman olarak deprem eğitimi küçük yaşlardan itibaren verilebilir" dedi.