Japonya-Türkiye ilişkileri, THY ile 85 milyon izleyiciye ulaşacak
Asya kıtasının birbirine en uzak iki ülkesi olan Japonya ve Türkiye arasındaki tarihi dostluğu, birbirlerinde bıraktıkları izleri ve ortak geleceği anlatan ''Japonya’da Türk İzleri Belgesel Filmi'' Türk Hava Yolları’nın dünya genelindeki tüm uçaklarında izleyici ile buluşacak.
Türkiye’nin bayrak taşıyıcı kurumu olan Türk Hava Yolları, 131 farklı ülke ve 352 farklı destinasyon ile bir yılda 85 milyondan fazla yolculuk gerçekleştiriyor.
Bu yolculuklar esnasında Türk Hava Yolları’nın uçak içi eğlence sisteminde yer alan film ve belgeseller ise Türkiye’nin tanıtımı için önemli bir rol üstleniyor.
Her iki ülkede de devlet televizyonlarında gösterim
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği ile yönetmenliği Umut Mete Soydan tarafından yapılan ve alanında bir ilk olan “Japonya’da Türk İzleri Belgesel Filmi” 10 Ağustos 2025 tarihi itibariyle yeniden Türk Hava Yolları’nın dünya genelindeki tüm uçaklarında üç farklı dil seçeneği ile gösterime girecek.
3 yıl gösterim
Daha önce Japonya Devlet Televizyonu NHK TV ve Türkiye Devlet Televizyonu TRT’de yayınlanan film, 10 Ağustos 2025 tarihi itibariyle 3 yıl artarda THY uçaklarında gösterime girmiş olacak.