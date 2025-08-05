Japonya-Türkiye ilişkileri, THY ile 85 milyon izleyiciye ulaşacak

Her iki ülkede de devlet televizyonlarında gösterim

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği ile yönetmenliği Umut Mete Soydan tarafından yapılan ve alanında bir ilk olan “Japonya’da Türk İzleri Belgesel Filmi” 10 Ağustos 2025 tarihi itibariyle yeniden Türk Hava Yolları’nın dünya genelindeki tüm uçaklarında üç farklı dil seçeneği ile gösterime girecek.