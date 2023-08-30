Japonya'da Hüseyin Cahit Aral'ı hatırlatan olay
Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Fukushima nükleer kazası sonrasında okyanusa bırakılmaya başlanan atık su eleştirilerine bölgeden gelen deniz ürünlerini yiyerek karşılık verdi. Kishida'nın bu hamlesi, Çernobil Nükleer Santrali'nin patlamasının ardından kamera karşısında çay içen Türkiye'nin eski Sanayi Bakanı Hüseyin Cahit Aral'ı hatırlattı.
Fukushima nükleer santralinin depolanan suyunun temizlenerek okyanusa boşaltılmaya başlanmasıyla gündeme gelen çevre kirliliği eleştirilerine, Çin’in bölgeden deniz ürünleri ihracatına yasak getireceğini açıklaması eklenmişti. Japonya hükümeti tarafından bugün “Söylentileri durdur” etiketiyle paylaşılan görüntülerde Başbakan Kishida ve üç Bakan, Fukushima bölgesinden geldiği belirtilen deniz ürünlerini yiyerek son günlerde gündem olan eleştirilere karşılık verdi.
Yemeğin, tahliye edilen suyun insan sağlığı üzerindeki muhtemel olumsuz etkileri ve ülkedeki deniz ürünlerinin itibarının zedelenmesi yönündeki endişeleri gidermeyi amaçladığı bildirildi.
Ekonomi, Ticaret ve Endüstri Bakanı Nişimura Yasutoşi, Kişida'nın Fukuşima'da hasat edilen pirincin yanı sıra levrek, dil balığı ve ahtapottan oluşan "saşimi" yediğini söyledi.
Nişimura, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, santral yakınlarındaki denizden gelen deniz ürünlerinin güvenliği konusunda "hem yurt içi hem de dışındaki insanların bilgilendirmesi" gerektiğini ifade etti.