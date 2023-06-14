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Japonya'da okyanusun ortasına şehir inşa edilecek

Japonya'nın N-Ark şirketi, turizm, tıbbi tesisler ve hatta uzay roketlerine ev sahipliği yapacak yüzen şehrin planlarını açıkladı.

Japonya'da okyanusun ortasına şehir inşa edilecek - Resim: 1

Japonya merkezli N-Ark şirketi, turizm, tıbbi tesisler ve uzay roketlerinin yer alacağı yeni projesi 'Dogen City'yi açıkladı.

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Japonya'da okyanusun ortasına şehir inşa edilecek - Resim: 2

İklim değişikliğinden dolayı deniz seviyesi yükselmelerine karşı dayanıklı bir şekilde tasarlanacak olan bu şehirde 40 bin kişi yaşayabilecek.

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Japonya'da okyanusun ortasına şehir inşa edilecek - Resim: 3

New Atlas'ın haberine göre, Dogen City, 4 km çapında olacak.

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Japonya'da okyanusun ortasına şehir inşa edilecek - Resim: 4

Şehir, tam zamanlı olarak 10 bin kişiyi barındırabilme kapasitesine sahip olarak tasarlandı. 

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