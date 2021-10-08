Japonya’da Türk İzleri Belgeseli 10 Ekim'de TRT'de
Taşkent Uluslararası Film Festivali’nde Gösterilen “Japonya’da Türk İzleri Belgeseli” 10 Ekim 2021 Pazar günü TRT’de
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteği ile hayata geçen, 28 Eylül – 3 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen Taşkent Uluslararası Film Festivali’nde gösterilen tek türk yapımı Belgesel Film olan “Japonya’da Türk İzleri” 10 Ekim 2021 Pazar günü saat 19:15’de TRT’de yayınlanacak.
Asya Kıtası’nın birbirine en uzak iki ülkesi olan Japonya ve Türkiye arasındaki ilişkiler ve izler köklü bir geçmişe dayanıyor.
Bu kapsamda hazırlanan ve Japonya’da Türklere ait tüm izleri tek bir filmde bir araya getiren, iki ülke ilişkilerinin tarihini ve resmi ilişkilerin 100.yıldönümünün önemini anlatan film bu kapsamda yapılan ilk film olma özelliği taşıyor.
Yapımcılığı ve Yönetmenliği Umut Mete Soydan tarafından yapılan “Japonya’da Türk İzleri” bölge ülkelerinden gelen talep doğrultusunda TRT Avaz’da yayınlanmaya devam edecek.