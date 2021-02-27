Japonya'da yangın felaketi! 6 gündür söndürülemedi
Japonya’nın Tochigi eyaletinin Ashikaga kentinde ormanlık alanda çıkan yangın 6 gündür devam ediyor. Neden çıktığı belirlenemeyen yangında, 2 bin 650 futbol sahası büyüklüğünde alan küle döndü.
Eyalet yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Ashikaga'daki orman yangınını söndürme çalışmalarına komşu eyaletlerden gelen itfaiye ekiplerinin ve Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin (SDF) havadan ve karadan destek verdiği bildirildi.
Yangında şu ana kadar en az 106 hektarlık alanın kül olduğu kaydedilirken, Ashikaga'da 305 haneye tahliye uyarısı yapıldığı belirtildi.