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  3. 27 Şubat 2021 15:21

Japonya'da yangın felaketi! 6 gündür söndürülemedi

Japonya’nın Tochigi eyaletinin Ashikaga kentinde ormanlık alanda çıkan yangın 6 gündür devam ediyor. Neden çıktığı belirlenemeyen yangında, 2 bin 650 futbol sahası büyüklüğünde alan küle döndü.

Japonya'da yangın felaketi! 6 gündür söndürülemedi

Japonya'da Tochigi eyaletinde bulunan ormanlık alanda 21 Şubat'ta çıkan yangın söndürülemiyor.

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Japonya'da yangın felaketi! 6 gündür söndürülemedi

Eyalet yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Ashikaga'daki orman yangınını söndürme çalışmalarına komşu eyaletlerden gelen itfaiye ekiplerinin ve Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin (SDF) havadan ve karadan destek verdiği bildirildi.

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Japonya'da yangın felaketi! 6 gündür söndürülemedi

Yangında şu ana kadar en az 106 hektarlık alanın kül olduğu kaydedilirken, Ashikaga'da 305 haneye tahliye uyarısı yapıldığı belirtildi.

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Japonya'da yangın felaketi! 6 gündür söndürülemedi

Toplamda 3 farklı bölgede tahliye merkezleri kurulurken, bu sabah yerel saat 09.00 itibarıyla 7 haneden 12 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği ifade edildi.

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