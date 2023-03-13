Japonya’daki öğrencilerden depremzedelere destek
Japonya’nın başkenti Tokyo’daki lise ve orta öğretim öğrencileri, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle Türkiye’ye destek mesajı gönderdi.
Japonya’nın başkenti Tokyo’daki birçok lise ve orta öğretim okulundan öğrenciler, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralarını sarmaya devam eden Türkiye ve Türk halkına destek mesajı yolladı.
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Hazırlanan videoda öğrenciler, “Seni seviyoruz Türkiye. Güçlü ol. Ne olursa olsun ümidinizi kaybetmeyin. Sizin için dua ediyoruz. Şu anda her yer kapkaranlık gibi gözükse de bir gün her yer mutlaka yeniden aydınlanacak” dedi.
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Hazırlanan videoda, Asuka Lisesi, Shinobugaoka Lisesi, Tokyo Valiliği İşitme Engelliler Okulları, Minami Tama Orta Öğretim Okulu, Hakuo Lisesi, Oshukan Orta Öğretim Okulu, Fuchu Teknik Lisesi, Kogei Lisesi, Mitaka Orta Öğretim Okulu ve Fuchie Lisesi'nden öğrenciler yer aldı.
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