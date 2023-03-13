Japonya’daki öğrencilerden depremzedelere destek

Hazırlanan videoda öğrenciler, “Seni seviyoruz Türkiye. Güçlü ol. Ne olursa olsun ümidinizi kaybetmeyin. Sizin için dua ediyoruz. Şu anda her yer kapkaranlık gibi gözükse de bir gün her yer mutlaka yeniden aydınlanacak” dedi.