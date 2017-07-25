Japonya'dan yola çıktığı ahşap teknesiyle Marmaris'e geldi

15 Mayıs'ta Marmaris'e giriş yapan Masuda Kiyoshi, "Pasifik Okyanusu'nda bu küçük teknemde tek başıma olduğumdan, dümenin başındayken dalgalar beni götürmesin diye belimden bir iple kendimi tekneye bağlıyordum. Okyanus boyunca çok fazla tekneyle karşılaştığımı söyleyemem. Uçsuz bucaksız okyanusun ortasında tek başımaydım. Büyük sıkıntılar çekeceğimi düşünürken çok sakin bir geçiş yaşadım. Gündüzleri sürekli molalar verip çok değişik insanlarla tanışma fırsatım oldu" dedi.