  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 25 Temmuz 2017 09:02

Japonya'dan yola çıktığı ahşap teknesiyle Marmaris'e geldi

Tokyo'dan 2.5 yıl önce ahşap teknesiyle yola çıkan Masuda Kiyoshi, son durağı Marmaris'e hayran kaldı.

Japonya'dan yola çıktığı ahşap teknesiyle Marmaris'e geldi

Japonya'nın Tokyo kentinden 2.5 yıl önce ahşap yelkenli teknesiyle yola çıkan 66 yaşındaki Masuda Kiyoshi, 15 Mayıs'ta Marmaris'e geldi. 2 ay çevreyi gezdikten sonra Yunanistan'ın Sömbeki (Simi) Adası'na hareket eden Japon turist, Marmaris'e ailesiyle birlikte tekrar geleceğini söyledi.

1/ 9
Japonya'dan yola çıktığı ahşap teknesiyle Marmaris'e geldi

Japonya'nın Kanagawa kentinde doğan ve 3 yıl önce Fujitsu şirketinden emekli olan bilgisayar uzmanı Masuda Kiyoshi, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için ikinci el 8.5 metrelik tekne satın aldı.

2/ 9
Japonya'dan yola çıktığı ahşap teknesiyle Marmaris'e geldi

Teknesine kurutulmuş erik anlamına gelen 'Umeboshi' adını veren Kiyoshi, Malezya, Tayland, Maldivler, Madagaskar, Güney Afrika burnunu dolaşarak Cebelitarık Boğazı'ndan Akdeniz'e girdi.

3/ 9
Japonya'dan yola çıktığı ahşap teknesiyle Marmaris'e geldi

15 Mayıs'ta Marmaris'e giriş yapan Masuda Kiyoshi, "Pasifik Okyanusu'nda bu küçük teknemde tek başıma olduğumdan, dümenin başındayken dalgalar beni götürmesin diye belimden bir iple kendimi tekneye bağlıyordum. Okyanus boyunca çok fazla tekneyle karşılaştığımı söyleyemem. Uçsuz bucaksız okyanusun ortasında tek başımaydım. Büyük sıkıntılar çekeceğimi düşünürken çok sakin bir geçiş yaşadım. Gündüzleri sürekli molalar verip çok değişik insanlarla tanışma fırsatım oldu" dedi.

4/ 9
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM