Japonya'nın 126. İmparatoru Naruhito tahta çıktı
Doğu Asya ülkesi Japonya'nın 126. İmparatoru Naruhito, törenle "kasımpatı" tahtına çıktı. Naruhito, "Anayasaya göre hareket edeceğime, devletin ve Japon halkının birliğinin sembolü olarak sorumluluklarımı yerine getireceğime söz veriy
Japon haber ajansı Kyodo'ya göre, 126. Japon İmparatoru Naruhito başkent Tokyo'da İmparatorluk Sarayı'nda düzenlenen geleneksel bir törenle ülkede "kasımpatı" adı verilen imparatorluk tahtı "Takamikura"ya çıktı. Japon İmparatoriçesi Masako da resmen Miçoodai tahtına çıktı.
190 ülke ve uluslararası kuruluştan 2 bine yakın kişinin katıldığı törende, 59 yaşındaki Naruhito "Anayasaya göre hareket edeceğime, devletin ve Japon halkının birliğinin sembolü olarak sorumluluklarımı yerine getireceğime söz veriyorum." dedi.
Naruhito, törende "Korozen no go ho" adı verilen ve 9'uncu yüzyılda imparatorların giydiği kahverengi tonlarında kuşaklı geleneksel bir elbise giydi.