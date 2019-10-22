Japonya'nın 126. İmparatoru Naruhito tahta çıktı

Japonya'nın yeni imparatoru ayrıca, tahta çıkma töreni öncesinde bazı tapınakları ziyaret etti. Başbakan Abe Şinzo da Naruhito'ya tahta çıkışında tebriklerini sundu. Tahta çıkma törenine Türkiye'den Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.