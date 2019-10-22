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  3. 22 Ekim 2019 12:05

Japonya'nın 126. İmparatoru Naruhito tahta çıktı

Doğu Asya ülkesi Japonya'nın 126. İmparatoru Naruhito, törenle "kasımpatı" tahtına çıktı. Naruhito, "Anayasaya göre hareket edeceğime, devletin ve Japon halkının birliğinin sembolü olarak sorumluluklarımı yerine getireceğime söz veriy

Japonya'nın 126. İmparatoru Naruhito tahta çıktı

Japon haber ajansı Kyodo'ya göre, 126. Japon İmparatoru Naruhito başkent Tokyo'da İmparatorluk Sarayı'nda düzenlenen geleneksel bir törenle ülkede "kasımpatı" adı verilen imparatorluk tahtı "Takamikura"ya çıktı. Japon İmparatoriçesi Masako da resmen Miçoodai tahtına çıktı.

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Japonya'nın 126. İmparatoru Naruhito tahta çıktı

190 ülke ve uluslararası kuruluştan 2 bine yakın kişinin katıldığı törende, 59 yaşındaki Naruhito "Anayasaya göre hareket edeceğime, devletin ve Japon halkının birliğinin sembolü olarak sorumluluklarımı yerine getireceğime söz veriyorum." dedi.

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Japonya'nın 126. İmparatoru Naruhito tahta çıktı

Naruhito, törende "Korozen no go ho" adı verilen ve 9'uncu yüzyılda imparatorların giydiği kahverengi tonlarında kuşaklı geleneksel bir elbise giydi.

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Japonya'nın 126. İmparatoru Naruhito tahta çıktı

Japonya'nın yeni imparatoru ayrıca, tahta çıkma töreni öncesinde bazı tapınakları ziyaret etti. Başbakan Abe Şinzo da Naruhito'ya tahta çıkışında tebriklerini sundu. Tahta çıkma törenine Türkiye'den Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.

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