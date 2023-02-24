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Japonya'yı karıştıran gizemli topun sırrı çözüldü

Japonya'da sahilde bulunan esrarengiz bir top ekipleri alarma geçirmişti. Yapılan incelemede gizemli topun ne olduğu tespit edildi.

Japonya'yı karıştıran gizemli topun sırrı çözüldü - Resim: 1

Japonya'nın güneyindeki Şizuoka eyaletinin Hamamatsu kent sahilinde şüpheli nesne saptandığı bildirildi.

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Japonya'yı karıştıran gizemli topun sırrı çözüldü - Resim: 2

Enşu Plajı'nda bulunan tanımlanamayan nesnenin yerel makamlara ihbar edilmesi sonrası, olay yerine polis sevk edildi.

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Japonya'yı karıştıran gizemli topun sırrı çözüldü - Resim: 3

Küre şeklinde 1,5 metre çapındaki nesnenin tamamen paslandığı ve üzerinde bir çıkıntısının bulunduğu bildirildi.

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Japonya'yı karıştıran gizemli topun sırrı çözüldü - Resim: 4

Polis tarafından yapılan açıklamada, inceleme sonucu nesnenin sadece metal bir hurda parçası olduğu duyuruldu.

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