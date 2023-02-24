Japonya'yı karıştıran gizemli topun sırrı çözüldü
Japonya'da sahilde bulunan esrarengiz bir top ekipleri alarma geçirmişti. Yapılan incelemede gizemli topun ne olduğu tespit edildi.
Japonya'nın güneyindeki Şizuoka eyaletinin Hamamatsu kent sahilinde şüpheli nesne saptandığı bildirildi.
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Enşu Plajı'nda bulunan tanımlanamayan nesnenin yerel makamlara ihbar edilmesi sonrası, olay yerine polis sevk edildi.
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Küre şeklinde 1,5 metre çapındaki nesnenin tamamen paslandığı ve üzerinde bir çıkıntısının bulunduğu bildirildi.
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Polis tarafından yapılan açıklamada, inceleme sonucu nesnenin sadece metal bir hurda parçası olduğu duyuruldu.
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