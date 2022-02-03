Jeff Bezos'un 485 milyon dolarlık süperyatı Hollanda'yı karıştırdı

TARİHİ KÖPRÜ SÜPERYAT İÇİN ÇOK KÜÇÜK

Bezos'un 485 milyon dolarlık devasa yatı, 1878'den kalma ve 1940'ta İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından bombalandıktan sonra yeniden inşa edilen tarihi Koningshaven Köprüsü için fazla büyük olduğu belirtildi.