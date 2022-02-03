Jeff Bezos'un 485 milyon dolarlık süperyatı Hollanda'yı karıştırdı
Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Jeff Bezos, Hollanda'da 485 milyon dolar değerinde bir süperyat inşa ettiriyor. Ancak, yetkililer 40 metre yükseklikteki yatın, Koningshaven Köprüsü için fazla büyük olduğu için, tarihi yapının söküleceğini açıkladı. Köprünün sökülme kararı tepkilere neden oldu.
Hollanda’da yerel yetkililer, liman kenti Rotterdam'daki tarihi bir çelik köprünün Amazon'un kurucusu Jeff Bezos için inşa edilen bir süperyatın geçmesini sağlamak için kısmen söküleceğini duyurdu.
TARİHİ KÖPRÜ SÜPERYAT İÇİN ÇOK KÜÇÜK
Bezos'un 485 milyon dolarlık devasa yatı, 1878'den kalma ve 1940'ta İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından bombalandıktan sonra yeniden inşa edilen tarihi Koningshaven Köprüsü için fazla büyük olduğu belirtildi.
Rotterdam yakınlarındaki Alblasserdam'da üç direkli yatı inşa tersane, yerel meclisten köprünün geçebilmesi için orta bölümünü kaldırmasını istedi.
KÖPRÜYE VERİLEN ZARARIN PARASINI ÖDEYECEK
Rotterdam belediye başkanının bir sözcüsü AFP'ye verdiği demeçte, "Denize giden tek yol bu" dedi ve Amazon sahibinin operasyonun maliyetini ödeyeceğini de sözlerine ekledi.