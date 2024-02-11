Jeff Bezos'un yüzen malikanesi Fethiye'de! İçinde neler var neler

Dünyanın en büyük 14. yatı olduğu belirtilen 'Flying Fox'un Fethiye iskelesinden 600 bin litre yakıt alacağı öğrenildi. Geçen yıldan bu yana Ege kıyılarında ve Göcek'te misafirlerini ağırlayan 136 metre uzunluğundaki süper yat, alacağı yakıt karşılığı Türkiye'ye yaklaşık 18 milyon lira bırakacak.