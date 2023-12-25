Jeofizikçilerden 4 il için deprem uyarısı: ''Faylarda gerilim arttı''

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerle birlikte Kuzey Anadolu fayında oluşan sismik aktiviteye dikkat çeken Dölek, faylar üzerine yüklenmiş enerji ile yeni depremlerin meydana geleceğini ifade ederek, “6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerle birlikte ortaya çıkan büyük bir enerjinin yer kabuğunda kaybolmayacağını düşündüğümüzde bu enerjinin başka fay hatlarını tetiklemesi veya oralarda enerji yüklemesi kaçınılmazdır. Özellikle Doğu Anadolu fayında yüklenmiş iken Doğu Anadolu fayındaki aktivite azalmaya başladıktan sonra Kuzey Anadolu fayında bir canlılık bekliyoruz. Kuzey Anadolu fayında artacak sismik aktivite orda depo edilmiş, biriktirilmiş faylar üzerine yüklenmiş enerji ile yeni depremde şüphesiz meydana getirecektir. Burada Muş için dikkat çeken özelliklerden bir tanesi özellikle Varto ve çevresinde 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra faylarda bir stres yoğunluğu artmış durumda. Başka bir çalışmada da tespit ettiğimiz hususlardan bir tanesi Erzincan ve Tokat çevresinde 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden öncesinde de yoğun bir stres birikimi söz konusuydu. Özellikle ilerleyen süreçlerde Kuzey Anadolu fayı üzerinde Tokat, Sivas ve Erzincan çevresinde sismik aktiviteye dikkat çekmek lazım” şeklinde konuştu.