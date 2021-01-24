Joe Biden'ın saati gündem oldu
ABD'nin 46. başkanı olarak seçilen Joe Biden'ın Beyaz Saray'daki ilk gününde tercih ettiği saatin fiyatının gündeme getirilmesi polemik konusu oldu.
Joe Biden'ın çarşamba günü Beyaz Saray'daki ilk gününde takmak üzere paslanmaz çelik ve mavi kadranlı bir Rolex Datejust tercih etti. Biden'ın ABD başkanı olarak katıldığı yemin töreninde 7 bin dolarlık (yaklaşık 52 bin TL) bir Rolex saat takmış olmasına dikkat çekilmesi tartışma yarattı.
New York Times'a göre bu saat, daha ucuz saatler seçen Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama gibi bazı eski başkanlardan bir ayrılma noktası oldu. ıIndependent'ın haberine göre: Biden'ın saat seçimini savunmak için sıraya giren bazı Twitter kullanıcıları, haberindeki üslup nedeniyle New York Times'la dalga geçti.
SAAT KOLEKSİYONU
Biden'ın saat koleksiyonunda bir Omega Speedmaster Moonwatch Professional ve bir Omega Seamaster Diver 300M de bulunuyor ve bunların her ikisinin fiyatı 5 bin (yaklaşık 37 bin TL) ile 6 bin dolar (yaklaşık 44 bin TL) arasında değişiyor.
OBAMA ORTA FİYAT TERCİH ETTİ
Haberde Bill Clinton başkanlığı boyunca plastik bir dijital Timex Ironman takarken, George W. Bush bir Timex Indiglo seçtiği elirtildi. Obama'nın ise Shinola ve Jorg Gray gibi Amerikan firmalarının orta fiyatlı saatlerini tercih ettiği hatırlatıldı.
John F Kennedy en ünlü saatlerden birine sahipti ama onu aslında hiç takmamıştı. Bu saat, anlatılanlara bakılırsa kendisine doğum gününde Marilyn Monroe tarafından verilen bir Rolex Day-Date'ti ve üzerine şu mesaj işlenmişti: Jack, Marilyn'den her zamanki gibi sevgiyle. 29 Mayıs 1962. Lyndon Johnson makamında altın bir Rolex Day-Date takıyordu ve saate "Başkan" lakabını veren de oydu.