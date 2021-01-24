Joe Biden'ın saati gündem oldu

SAAT KOLEKSİYONU



Biden'ın saat koleksiyonunda bir Omega Speedmaster Moonwatch Professional ve bir Omega Seamaster Diver 300M de bulunuyor ve bunların her ikisinin fiyatı 5 bin (yaklaşık 37 bin TL) ile 6 bin dolar (yaklaşık 44 bin TL) arasında değişiyor.



OBAMA ORTA FİYAT TERCİH ETTİ



Haberde Bill Clinton başkanlığı boyunca plastik bir dijital Timex Ironman takarken, George W. Bush bir Timex Indiglo seçtiği elirtildi. Obama'nın ise Shinola ve Jorg Gray gibi Amerikan firmalarının orta fiyatlı saatlerini tercih ettiği hatırlatıldı.