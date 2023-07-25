John F. Kennedy suikastı belgelerinde UFO'lar çıktı

Yeni redakte edilen belgelere göre, gözlemde yer alan kişilerden biri, daha önce adı diğer tüm kayıtlardan gizlenmiş olan CIA'in eski ajanslarından Rueben Efron'du. Efron, Senatör Richard Russel (D-GA) ve Yarbay E. U. Hathaway ile birlikte 5 Ekim 1955 tarihinde Sovyetler Birliği'ndeki Atjaty ve Adzhijabu arasında seyahat etti.