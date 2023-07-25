John F. Kennedy suikastı belgelerinde UFO'lar çıktı
ABD’de yakın zamanda gizliliği kaldırılan eski başkan John F. Kennedy’nin suikastına dair belgeler, şaşırtıcı bir olaya ışık tuttu. CIA ajanı tarafından açıklandı....
ABD’nin eski başkanı John F. Kennedy’nin suikastine dair yakın zamanda komuya açılan bin 100'den fazla dosyadan oluşan belgeler, Sovyetler Birliği'ne yapılan bir gezi sırasında ABD'li yetkililer tarafından tanık olunan "uçan disklere ya da uçan dairelere benzeyen alışılmadık hava araçlarının" olağanüstü bir şekilde görüldüğünü anlatan bir telgraftan alıntılar içerdiği görüldü.
Görgü tanıkları, uçağın neredeyse dikey olarak havalandığını ve etrafına kıvılcımlar yayarken olağandışı dönme hareketleri sergilediğini söyledi.
Kennedy'in suikast belgelerinde "uçan daireler"in yer alması Kongre'nin Tanımlanamayan Anormal Fenomenler (UAP) konusundaki son oturumları ve UFO karşılaşmaları hakkında ilk elden bilgi sahibi olduğunu iddia eden birkaç tanığın ifadeleriyle aynı zamana denk geldiği bir anda ortaya çıktı.
Yeni redakte edilen belgelere göre, gözlemde yer alan kişilerden biri, daha önce adı diğer tüm kayıtlardan gizlenmiş olan CIA'in eski ajanslarından Rueben Efron'du. Efron, Senatör Richard Russel (D-GA) ve Yarbay E. U. Hathaway ile birlikte 5 Ekim 1955 tarihinde Sovyetler Birliği'ndeki Atjaty ve Adzhijabu arasında seyahat etti.