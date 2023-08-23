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Kabe'de fırtına ve yağmur! İbadetini yapanların zor anları kamerada

Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına Kabe’de ibadet eden Müslümanlara zor anlar yaşattı.

Kabe'de fırtına ve yağmur! İbadetini yapanların zor anları kamerada - Resim: 1

Mekke kentini şiddetli yağış ve fırtına vurdu. Kabe’de ibadet eden çoğu Müslüman, olumsuz hava koşullarına rağmen ibadetlerine devam etti. Fırtınanın şiddetli ile bazı kişilerin yürümekte zorlandığı görülürken, çok sayıda güvenlik bariyeri ise devrildi.

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Kabe'de fırtına ve yağmur! İbadetini yapanların zor anları kamerada - Resim: 2

Mekke Sivil Savunma Müdürlüğü, halkı kötü hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak, elektrik kaçaklarına ve ani su baskınlarına karşı dikkatli olmalarını istedi.

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Kabe'de fırtına ve yağmur! İbadetini yapanların zor anları kamerada - Resim: 3
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Kabe'de fırtına ve yağmur! İbadetini yapanların zor anları kamerada - Resim: 4
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