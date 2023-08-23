Kabe'de fırtına ve yağmur! İbadetini yapanların zor anları kamerada

Mekke kentini şiddetli yağış ve fırtına vurdu. Kabe’de ibadet eden çoğu Müslüman, olumsuz hava koşullarına rağmen ibadetlerine devam etti. Fırtınanın şiddetli ile bazı kişilerin yürümekte zorlandığı görülürken, çok sayıda güvenlik bariyeri ise devrildi.