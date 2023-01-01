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''Kabe'de kar yağdı'' iddiası olay oldu

Suudi Arabistan'da mevsim normallerinin dışında seyreden ve sağanak yağış ile sel olarak hayatı alt üst eden hava durumu nedeniyle İslam aleminin kalbi Kabe'ye kar yağdığına dair görüntüler sosyal medyada olay oldu.

''Kabe'de kar yağdı'' iddiası olay oldu - Resim: 1

Geçen hafta sağanak yağış ve sel yaşanan Kabe’de bugün de kar yağdığı iddia edildi. 

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''Kabe'de kar yağdı'' iddiası olay oldu - Resim: 2

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Kabe'nin beyaza büründüğü, Müslümanların yağan karı şaşkınlıkla seyrettiği görülse de videonun efekt ile kar yağmış gibi gösterildiği belirtildi.

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''Kabe'de kar yağdı'' iddiası olay oldu - Resim: 3

Fakat videonun sahte olduğu anlaşıldı. 

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''Kabe'de kar yağdı'' iddiası olay oldu - Resim: 4

Bugün için ölçülen sıcak değerinin 24 derece olduğu Kabe’den canlı yayın yapan internet yayınlarında da herhangi bir kar yağışının yaşanmadığı görüldü. 

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