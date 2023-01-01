''Kabe'de kar yağdı'' iddiası olay oldu
Suudi Arabistan'da mevsim normallerinin dışında seyreden ve sağanak yağış ile sel olarak hayatı alt üst eden hava durumu nedeniyle İslam aleminin kalbi Kabe'ye kar yağdığına dair görüntüler sosyal medyada olay oldu.
Geçen hafta sağanak yağış ve sel yaşanan Kabe’de bugün de kar yağdığı iddia edildi.
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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Kabe'nin beyaza büründüğü, Müslümanların yağan karı şaşkınlıkla seyrettiği görülse de videonun efekt ile kar yağmış gibi gösterildiği belirtildi.
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Fakat videonun sahte olduğu anlaşıldı.
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Bugün için ölçülen sıcak değerinin 24 derece olduğu Kabe’den canlı yayın yapan internet yayınlarında da herhangi bir kar yağışının yaşanmadığı görüldü.
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