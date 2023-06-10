Kabe'nin örtüsü 3 metre yukarı kaldırıldı
Kabe'nin örtüsü, Hac döneminin başlamasıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da 3 metre yukarı kaldırıldı.
Kabe'de hac ibadeti için hazırlıklar sürüyor. Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Haram İşleri Başkanlığı, Hac mevsiminin başlaması ile birlikte her yıl yapılan uygulama kapsamında Kabe'nin örtüsünü alt kısmından 3 metre yukarı kaldırdı.
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Açıkta kalan kısım, pamuklu beyaz kumaşla kaplandı.
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Hacı adaylarının örtüyü çekiştirdiği, bazılarının ise örtüden parça kestiği belirtilirken, söz konusu uygulamayla Kabe örtüsüne zarar verilmesinin önüne geçiliyor.
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Örtü, Hac mevsimi bittiğinde eski haline getiriliyor.
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