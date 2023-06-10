Kabe'nin örtüsü 3 metre yukarı kaldırıldı

Kabe'de hac ibadeti için hazırlıklar sürüyor. Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Haram İşleri Başkanlığı, Hac mevsiminin başlaması ile birlikte her yıl yapılan uygulama kapsamında Kabe'nin örtüsünü alt kısmından 3 metre yukarı kaldırdı.