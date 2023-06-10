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Kabe'nin örtüsü 3 metre yukarı kaldırıldı

Kabe'nin örtüsü, Hac döneminin başlamasıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da 3 metre yukarı kaldırıldı.

Kabe'nin örtüsü 3 metre yukarı kaldırıldı - Resim: 1

Kabe'de hac ibadeti için hazırlıklar sürüyor. Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Haram İşleri Başkanlığı, Hac mevsiminin başlaması ile birlikte her yıl yapılan uygulama kapsamında Kabe'nin örtüsünü alt kısmından 3 metre yukarı kaldırdı.

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Kabe'nin örtüsü 3 metre yukarı kaldırıldı - Resim: 2

Açıkta kalan kısım, pamuklu beyaz kumaşla kaplandı. 

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Kabe'nin örtüsü 3 metre yukarı kaldırıldı - Resim: 3

Hacı adaylarının örtüyü çekiştirdiği, bazılarının ise örtüden parça kestiği belirtilirken, söz konusu uygulamayla Kabe örtüsüne zarar verilmesinin önüne geçiliyor. 

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Kabe'nin örtüsü 3 metre yukarı kaldırıldı - Resim: 4

Örtü, Hac mevsimi bittiğinde eski haline getiriliyor.

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