Kabil Havalimanı'nda patlama: Onlarca ölü ve yaralı var

Pentagon, olayda yaralılar olduğunu açıklarken, ajanslar saldırının bir intihar bombacısı tarafından düzenlendiğini duyurdu. Twitter'dan açıklama yapan Pentagon Sözcüsü John Kirby, "Kabil Havalimanı dışında bir patlama olduğunu doğrulayabiliyoruz. Kayıplar şu ana kadar net değil. Ayrıntıları mümkün olduğunda paylaşacağız" dedi. Pentagon, olayda yaralılar olduğunu açıklarken, ajanslar saldırının bir intihar bombacısı tarafından düzenlendiğini duyurdu. Twitter'dan açıklama yapan Pentagon Sözcüsü John Kirby, "Kabil Havalimanı dışında bir patlama olduğunu doğrulayabiliyoruz. Kayıplar şu ana kadar net değil. Ayrıntıları mümkün olduğunda paylaşacağız" dedi.



