Kabil Havalimanı'nda patlama: Onlarca ölü ve yaralı var
Kabil Havalimanı dışında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre canlı bomba üzerinde durulurken 13 kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi.
Bir süredir gerginliğin tavan yaptığı Kabil Havalimanı'nın hemen dışında korkulan oldu ve büyük bir patlama meydana geldi. Canlı bomba iddiası konuşuluyor. Beyaz Saray'dan açıklama geldi.
Pentagon, olayda yaralılar olduğunu açıklarken, ajanslar saldırının bir intihar bombacısı tarafından düzenlendiğini duyurdu. Twitter'dan açıklama yapan Pentagon Sözcüsü John Kirby, "Kabil Havalimanı dışında bir patlama olduğunu doğrulayabiliyoruz. Kayıplar şu ana kadar net değil. Ayrıntıları mümkün olduğunda paylaşacağız" dedi. Pentagon, olayda yaralılar olduğunu açıklarken, ajanslar saldırının bir intihar bombacısı tarafından düzenlendiğini duyurdu. Twitter'dan açıklama yapan Pentagon Sözcüsü John Kirby, "Kabil Havalimanı dışında bir patlama olduğunu doğrulayabiliyoruz. Kayıplar şu ana kadar net değil. Ayrıntıları mümkün olduğunda paylaşacağız" dedi.
ABD'li kaynaklar patlamada ABD askerlerinin yaralandığını söyledi. İsmi açıklanmayan bir ABD yetkilisine dayandırılan Fox News haberine göre, saldırıda 'en az üç' ABD askeri yaralandı. Bir güvenlik kaynağı Reuters'e verdiği demeçte, Kabil havaalanı dışında meydana gelen patlamada hiçbir Alman askerinin yaralanmadığını veya ölmediğini söyledi.
TALİBAN: YARALILARIMIZ VAR
Bir Taliban güvenlik kaynağı, patlamada yabancı uyruklu vatandaşlar dahil 11 kişinin öldüğünü ve yaralandığını söyledi. Bir Taliban yetkilisi ise çocuklar ve kadınlar dahil 13 kişinin hayatını kaybettiğini, bazı Taliban militanlarının da yaralandığını açıkladı.