Kabil'de kadın çalışanlar iş başı yaptı
Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Uluslararası Hamid Karzai Havaalanında kadın personelin bir kısmı yeniden iş başı yaptı. Havaalanı sorumlusu, tüm eski kadın çalışanları işe çağırdı.
ABD güçlerinin 31 Ağustos itibarıyla Afganistan'dan tamamen ayrılmasından sonra Taliban’ın kontrolüne geçen havaalanındaki işleyiş normale dönüyor.
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Havaalanı yetkililerinden alınan bilgilere göre, çeşitli departmanlarda yaklaşık 30 kadın işbaşı yaptı. İlerleyen günlerde sayının 60’a ulaşması bekleniyor.
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Kadınların, kontrol noktalarında, sınır polisi birliklerinde, teknik ve hizmet işlerinde çalıştığı görüldü.
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Havaalanı Başkanı Mevlevi Abdulhadi Hamedan AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslami hicab kuralları çerçevesinde kadınların çalışabileceğini söyleyerek, tüm eski kadın çalışanları işe çağırdı.
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