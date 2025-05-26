Kabine revizyonu geliyor... ''8 bakan değişecek, 2 yeni bakanlık kurulacak''
Kamuoyu Araştırmacısı Mehmet Ali Kulat , Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın kabinede geniş kapsamlı bir revizyon hazırlığında olduğunu hatta kabineye veda edecek bakanların bile belli olduğu öne sürerek sadece 3 bakanın koltuğunu koruyacağını belirterek o bakanların isimlerini de verdi... İşte kulislerden sızan "üstü çizilen" bakanlar...
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geniş kapsamlı bir kabine revizyonuna hazırlandığı öne sürüldü. TGRT'de konuşan kamuoyu araştırmacısı MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, 8 bakanın değişeceğini iki yeni bakanlık kurulacağını iddia etti.
TGRT'de Gündem Özel programında konuşan vekabine değişikliği için Kurban bayramı sonrasını işaret eden kamuoyu Araştırmacısı Mehmet Ali Kulat, Kabine'de yapılacak değişimin tarihini vererek "Mayıs ayının son haftası çok önemli. Gelecek hafta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atayacağı yeni bakanları konuşacağız" dedi.
Kulat, "Bakanların süresinin dolması bekleniyordu. Ayın 3'ünde süre dolacak. Ayın 3'ü bayrama denk geldiği için aldığım bilgilere göre 17'sinde yapılacak Kabine toplantısından önce 14.-15 Temmuz gibi yapacak. Hemen ardından da üst bürokrasi atamaları da yapılacak. Müsteşarlık müessesinin yeniden ihtisas edilmesi için de çalışma yapılıyor" ifadelerini kullandı.
Kulat, "Çarşamba günü TBMM'de Grup Başkanvekili seçimi var. Burada bakan olması muhtemel vekillerin de durumunu gösterecek. 1 ya da 2 vekilin bakan olması bekleniyor. Geri kalanlar ise dışarıdan isimler olacak. 16 olan bakanlığa 2 bakanlık daha eklenerek kabine 18'e çıkacak" ifadelerini kullandı.