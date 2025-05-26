Kabine revizyonu geliyor... ''8 bakan değişecek, 2 yeni bakanlık kurulacak''

Kulat, "Çarşamba günü TBMM'de Grup Başkanvekili seçimi var. Burada bakan olması muhtemel vekillerin de durumunu gösterecek. 1 ya da 2 vekilin bakan olması bekleniyor. Geri kalanlar ise dışarıdan isimler olacak. 16 olan bakanlığa 2 bakanlık daha eklenerek kabine 18'e çıkacak" ifadelerini kullandı.