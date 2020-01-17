Kabızlığını yılanla çözmek istedi, gözünü ameliyat masasında açtı!

Çin'in Jiangsu eyaletinde görev yapan bir işçi, günlerdir yaşadığı kabızlık sıkıntısından kurtulmak için akıl almaz bir yola başvurdu. İki tane canlı yılan balığı yutan Çinli işçi, balıkların onu kabızlık probleminden kurtaracağına inandı.



