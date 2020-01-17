Kabızlığını yılanla çözmek istedi, gözünü ameliyat masasında açtı!
Son yılların en garip, en ilginç, en sıradışı haberi Çin'in Jiangsu eyaletinden geldi. Yılan balıklarının kabızlığa iyi geldiğini düşünen bir Çinli 2 yılan balığını canlı canlı yuttu. Hastaneye kaldırılan Çinli, gözünü ameliyat masasında açabildi.
Çin'in Jiangsu eyaletinde görev yapan bir işçi, günlerdir yaşadığı kabızlık sıkıntısından kurtulmak için akıl almaz bir yola başvurdu. İki tane canlı yılan balığı yutan Çinli işçi, balıkların onu kabızlık probleminden kurtaracağına inandı.
Olay Çin'in Jiangsu eyaletinde bir inşaatta işçi olarak görev yapan şahsın, arkadaşları tarafından acilen hastaneye kaldırılmasıyla ortaya çıktı.