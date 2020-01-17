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  3. 17 Ocak 2020 12:29

Kabızlığını yılanla çözmek istedi, gözünü ameliyat masasında açtı!

Son yılların en garip, en ilginç, en sıradışı haberi Çin'in Jiangsu eyaletinden geldi. Yılan balıklarının kabızlığa iyi geldiğini düşünen bir Çinli 2 yılan balığını canlı canlı yuttu. Hastaneye kaldırılan Çinli, gözünü ameliyat masasında açabildi.

Kabızlığını yılanla çözmek istedi, gözünü ameliyat masasında açtı!

Çin'in Jiangsu eyaletinde görev yapan bir işçi, günlerdir yaşadığı kabızlık sıkıntısından kurtulmak için akıl almaz bir yola başvurdu. İki tane canlı yılan balığı yutan Çinli işçi, balıkların onu kabızlık probleminden kurtaracağına inandı.

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Kabızlığını yılanla çözmek istedi, gözünü ameliyat masasında açtı!

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Kabızlığını yılanla çözmek istedi, gözünü ameliyat masasında açtı!

Olay Çin'in Jiangsu eyaletinde bir inşaatta işçi olarak görev yapan şahsın, arkadaşları tarafından acilen hastaneye kaldırılmasıyla ortaya çıktı.

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Kabızlığını yılanla çözmek istedi, gözünü ameliyat masasında açtı!

Şikayetinin sorulması üzerine, kabızlığından kurtulmak için 24 saat önce 2 tane yılan balığını canlı canlı yuttuğunu söyleyen adamı duyan doktorlar adeta şoke oldu.

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